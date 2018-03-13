А также объездная дорога
Министр транспорта Максим Соколов во время рабочего визита в Костромскую область заявил о старте проекта по строительству второго моста через Волгу и объездной дороги.
Министр отметил, что значимый для региона проект будет реализован благодаря решению Президента Владимира Путина по увеличению финансирования дорожной отрасли страны.
В ходе ежегодного послания Федеральному собранию глава государства заявил, что объем средств на эти цели необходимо удвоить. В предстоящие шесть лет государство вложит в строительство и ремонт дорог более 11 триллионов рублей. Часть денег пойдет на костромской мост и строительство объездной дороги.
Максим Соколов заявил, что проект будет полностью федеральный и его реализация, по сути, уже началась.
«Подготовительные работы по реализации проекта уже начались в администрации Костромской области. И губернатор Сергей Ситников держит это под своим личным контролем – вопрос оформления соответствующих земельных участков, по территории которых пройдет трассировка обхода с мостовым переходом и передача их в федеральную собственность. Практически сегодня мы говорим о старте этого проекта», - подчеркнул министр транспорта.
Предположительно, реализация проекта займет пять лет.