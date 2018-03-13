А также объездная дорога

Министр транспорта Максим Соколов во время рабочего визита в Костромскую область заявил о старте проекта по строительству второго моста через Волгу и объездной дороги.Министр отметил, что значимый для региона проект будет реализован благодаря решению Президента Владимира Путина по увеличению финансирования дорожной отрасли страны.В ходе ежегодного послания Федеральному собранию глава государства заявил, что объем средств на эти цели необходимо удвоить. В предстоящие шесть лет государство вложит в строительство и ремонт дорог более 11 триллионов рублей. Часть денег пойдет на костромской мост и строительство объездной дороги.Максим Соколов заявил, что проект будет полностью федеральный и его реализация, по сути, уже началась.«Подготовительные работы по реализации проекта уже начались в администрации Костромской области. И губернатор Сергей Ситников держит это под своим личным контролем – вопрос оформления соответствующих земельных участков, по территории которых пройдет трассировка обхода с мостовым переходом и передача их в федеральную собственность. Практически сегодня мы говорим о старте этого проекта», - подчеркнул министр транспорта.Предположительно, реализация проекта займет пять лет.