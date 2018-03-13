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<a href="http://33live.ru/novosti/13-03-2018-mitsubishi-eclipse-cross-dlya-rossii-turbomotor-i-92-j-benzin.html" target="_blank">Mitsubishi Eclipse Cross для России: турбомотор и 92-й бензин</a> - Компания Mitsubishi активно готовится к запуску на нашем рынке своего нового имиджевого кроссовера Eclipse Cross. По пути в Россию автомобиль обзавелся выгодной по налогу цифрой мощности и прошел адаптацию к отечественному топливу.