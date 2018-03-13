Одной из неожиданных новинок Женевы стал обновленный кроссовер Outlander, ведь накануне выставки японцы анонсировали лишь модернизацию гибрида. Мало того, уже известно, когда доработанный Аутлэндер доберется до России.

Одной из неожиданных новинок Женевы стал обновленный кроссовер Outlander, ведь накануне выставки японцы анонсировали лишь модернизацию гибрида. Мало того, уже известно, когда доработанный "Аутлэндер" доберется до России.