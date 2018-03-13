Одной из неожиданных новинок Женевы стал обновленный кроссовер Outlander, ведь накануне выставки японцы анонсировали лишь модернизацию гибрида. Мало того, уже известно, когда доработанный Аутлэндер доберется до России.
<a href="http://33live.ru/novosti/13-03-2018-mitsubishi-predstavila-obnovlennyj-outlander.html" target="_blank">Mitsubishi представила обновленный Outlander</a> - Одной из неожиданных новинок Женевы стал обновленный кроссовер Outlander, ведь накануне выставки японцы анонсировали лишь модернизацию гибрида. Мало того, уже известно, когда доработанный Аутлэндер доберется до России.
[url=http://33live.ru/novosti/13-03-2018-mitsubishi-predstavila-obnovlennyj-outlander.html]Mitsubishi представила обновленный Outlander[/url] - Одной из неожиданных новинок Женевы стал обновленный кроссовер Outlander, ведь накануне выставки японцы анонсировали лишь модернизацию гибрида. Мало того, уже известно, когда доработанный Аутлэндер доберется до России.