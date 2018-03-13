Татуировки на безымянном пальце уже успели стать своеобразной альтернативой традиционным обручальным кольцам. Последнее время интернет заполонили фотографии с новым трендом – свадебным пирсингом.

Татуировки набезымянном пальце уже успели стать своеобразной альтернативой традиционнымобручальным кольцам. Последнее время интернет заполонили фотографии с новымтрендом – свадебным пирсингом.Существует рядпричин, по которым люди отказываются от традиционный свадебного аксессуара,сообщает британское издание The Metro. Кто-то убежден, что со временем кольцазастревают на пальцах и владельцам приходится отправляться в больницу, чтобыукрашение разрезали и освободили фалангу. Других не устраивает то, что кольцасоскальзывают во время принятия душа. Некоторым просто не нравятся металлическиеукрашения. Долгое время популярной альтернативой служили свадебные татуировки.Однако сегодняэту тенденцию потеснил новый тренд – пирсинг набезымянном пальце. Те, кто уже сделали проколы для помолвки сообщают, что этапроцедура весьма болезненная. Однако существует несколько разновидностейсвадебного пирсинга, поэтому совершить странный поступок ради любви сможет любойжелающий. Несмотря на это специалисты предупреждают – не стоитотноситься к процедуре легкомысленно, так как при небрежном обращении со свежейраной существует высокий риск инфицирования, передаетПопулярная социальная сеть Instagram уже давно пестритфотографиями с татуированными и проколотыми пальцами молодожен. Некоторые супругивставляют в пальцы стразы, зачастую сменные, другие же предпочитают сложныеконструкции из колец и полос металла с камнями. Также стоит отметить, что процедуране причисляется к хирургическим операциям, так как прокол не проходит через всюфалангу насквозь и не касается кости.Свадебный пирсинг выполняется так же, как и проколы рук, грудной клетки и других частей тела: украшение в виде камня или завиткаметалла крепится на плоской пластине, которая прячется под кожу. Экспертыпредупреждают, что существует ряд рисков. Так, если ввести пластину слишкомглубоко, то кожа будет нарастать на изделие, а если недостаточно глубоко, тоштанга будет двигаться. Также очень рекомендуется тщательно соблюдать гигиену:полностью рана затягивается через год, а удалить такое украшение поройвесьма затруднительно.