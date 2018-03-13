Ничем не подтвержденные обвинения в адрес России и шумиха вокруг отравления Сергея Скрипаля могут стать последней каплей в отношениях Москвы и Лондона. Российская сторона в такой ситуации может пойти на разрыв дипломатических отношений.

Ничем не подтвержденные обвинения в адрес России и шумихавокруг отравления Сергея Скрипаля могут стать последней каплей в отношенияхМосквы и Лондона. Российская сторона в такой ситуации может пойти на разрывдипломатических отношений.Тереза Мэй больше обеспокоена тем, как она выглядит в глазахпэров и британских избирателей. Премьер-министр Великобритании, которуюобвиняют в излишней мягкости, вынуждена воспользоваться "делом Скрипаля",чтобы укрепить свой пошатнувшийся рейтинг. Именно это объясняет новые нападкина Россию с ее стороны, считает политолог Георгий Бовт.Премьера критикуют за мягкотелость на переговорах о выходеБритании из ЕС. И вот подвернулся повод показать, что она – решительныйруководитель, отстаивающий интересы страны. Взвинченное и должным образомподогретое британское общество просто не поняло бы ее, если бы она вдруг заняладругую позицию по вопросу отравления Сергея Скрипаля, комментирует ситуациюполитолог.Бовт отмечает, что Мэй предсказуемо выдержала тонвыступления в грозных тонах – в то же время не выдвинув однозначного обвиненияв адрес России. Она сказала, что причастность страны "очень вероятна"– а если и не причастна непосредственно, то все равно несет ответственность,поскольку "позволила нервно-паралитическому газу попасть в руки третьихлиц".Политолог приводит мнение экспертов, которые подчеркивают: вслучае со Скрипалем речь идет о двухкомпонентном отравляющем веществе, частикоторого сами по себе не запрещены и химическим оружием не являются. Крометого, Россия отчиталась о полном уничтожении всего имевшегося у нее химоружия27 сентября 2017 года. В то же время, формулы веществ могли утечь из странывместе с бывшими советскими учеными. К примеру, живущий еще с 90-х годов вАмерике бывший советский химик Вил Мирзаянов хвастался, что формулу подобноговещества он собирался раскрыть еще в середине 90-х – но американцы якобызапретили, приводит слова Бовта радио Business FM.Итак, конкретных доказательств причастности России какгосударства к отравлению Сергея Скрипаля нет. Тем не менее, Тереза Мэй вультимативной форме потребовала от Москвы "оправдаться" до 14 марта -а тогда в Лондоне уже решат, что делать с русскими. Однако, отмечает политолог,тон ультиматумов – не самый лучший выбор в общении с Москвой. Россия получаетморальное право на повышение ставок в этом противостоянии – вплоть доготовности пойти на разрыв дипломатических отношений со всеми вытекающимипоследствиями, считает Бовт.4 марта бывшего сотрудника ГРУ – по совместительству агента британскойразведки – Сергея Скрипаля – и его дочь нашли мертвыми возле торгового центра водном из районов Лондона. По данным полиции, они погибли от воздействиянервно-паралитического вещества.