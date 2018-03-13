Ничем не подтвержденные обвинения в адрес России и шумиха
вокруг отравления Сергея Скрипаля могут стать последней каплей в отношениях
Москвы и Лондона. Российская сторона в такой ситуации может пойти на разрыв
дипломатических отношений.
Ничем не подтвержденные обвинения в адрес России и шумиха
вокруг отравления Сергея Скрипаля могут стать последней каплей в отношениях
Москвы и Лондона. Российская сторона в такой ситуации может пойти на разрыв
дипломатических отношений.
Тереза Мэй больше обеспокоена тем, как она выглядит в глазах
пэров и британских избирателей. Премьер-министр Великобритании, которую
обвиняют в излишней мягкости, вынуждена воспользоваться "делом Скрипаля",
чтобы укрепить свой пошатнувшийся рейтинг. Именно это объясняет новые нападки
на Россию с ее стороны, считает политолог Георгий Бовт.
Премьера критикуют за мягкотелость на переговорах о выходе
Британии из ЕС. И вот подвернулся повод показать, что она – решительный
руководитель, отстаивающий интересы страны. Взвинченное и должным образом
подогретое британское общество просто не поняло бы ее, если бы она вдруг заняла
другую позицию по вопросу отравления Сергея Скрипаля, комментирует ситуацию
политолог.
Бовт отмечает, что Мэй предсказуемо выдержала тон
выступления в грозных тонах – в то же время не выдвинув однозначного обвинения
в адрес России. Она сказала, что причастность страны "очень вероятна"
– а если и не причастна непосредственно, то все равно несет ответственность,
поскольку "позволила нервно-паралитическому газу попасть в руки третьих
лиц".
Политолог приводит мнение экспертов, которые подчеркивают: в
случае со Скрипалем речь идет о двухкомпонентном отравляющем веществе, части
которого сами по себе не запрещены и химическим оружием не являются. Кроме
того, Россия отчиталась о полном уничтожении всего имевшегося у нее химоружия
27 сентября 2017 года. В то же время, формулы веществ могли утечь из страны
вместе с бывшими советскими учеными. К примеру, живущий еще с 90-х годов в
Америке бывший советский химик Вил Мирзаянов хвастался, что формулу подобного
вещества он собирался раскрыть еще в середине 90-х – но американцы якобы
запретили, приводит слова Бовта радио Business FM.
Итак, конкретных доказательств причастности России как
государства к отравлению Сергея Скрипаля нет. Тем не менее, Тереза Мэй в
ультимативной форме потребовала от Москвы "оправдаться" до 14 марта -
а тогда в Лондоне уже решат, что делать с русскими. Однако, отмечает политолог,
тон ультиматумов – не самый лучший выбор в общении с Москвой. Россия получает
моральное право на повышение ставок в этом противостоянии – вплоть до
готовности пойти на разрыв дипломатических отношений со всеми вытекающими
последствиями, считает Бовт.
4 марта бывшего сотрудника ГРУ – по совместительству агента британской
разведки – Сергея Скрипаля – и его дочь нашли мертвыми возле торгового центра в
одном из районов Лондона. По данным полиции, они погибли от воздействия
нервно-паралитического вещества.