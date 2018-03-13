В социальных сетях распространяется пикантное видео с камеры
видеонаблюдения интим-магазина. Посетитель решил испробовать товар прямо не
отходя от кассы.
В социальных сетях распространяется пикантное видео с камеры
видеонаблюдения интим-магазина. Посетитель решил испробовать товар прямо не
отходя от кассы.
На первых кадрах молодой мужчина общается с продавцом, далее
девушка исчезает из поля зрения объектива, а юноша начинает интересоваться секс-игрушкой
в форме ягодиц со специальным отверстием. Сначала он исследовал искусственный анус пальцами, а позже, осмелев, расстегнул ширинку и устроил тест-драйв.