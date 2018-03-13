В подмосковном Ногинске полицейские задержали мужчину за стрельбу по витрине аптеки. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Климова между группой мужчин произошел вооруженный конфликт.

В подмосковном Ногинске полицейские задержали мужчину за стрельбу по витрине аптеки, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Климова между группой мужчин произошел вооруженный конфликт.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещение аптеки забежали несколько мужчин, один из которых открыл стрельбу по витрине из травматического пистолета.По горячим следам задержан 29-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления. В результате ЧП никто не пострадал.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РФ.