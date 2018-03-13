После смерти Олега Табакова временно исполняющим обязанности директора МХТ имени Чехова будет назначен Юрий Кравец, ранее занимавший должность первого заместителя художественного руководителя-директора театра.

После смерти Олега Табакова временно исполняющим обязанности директора МХТ имени Чехова будет назначен Юрий Кравец, ранее занимавший должность первого заместителя художественного руководителя-директора театра. Об этом РИА Новости сообщил замминистра культуры РФ Александр Журавский.Выдающийся актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Олег Табаков скончался в одной из московских клиник 12 марта после продолжительной болезни. Ему было 82 года.Прощание с артистом состоится в МХТ имени Чехова 15 марта. На ближайшие три дня в театре отменены все спектакли. Похоронят Олега Табакова на Новодевичьем кладбище столицы, сообщил накануне мэр Москвы Сергей Собянин.