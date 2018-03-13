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<a href="http://33live.ru/novosti/13-03-2018-na-kogo-tratitsya-socialnyj-byudzhet.html" target="_blank">На кого тратится социальный бюджет?</a> - Помогут деньгами и не только. С этого года по новому законодательству семьи с детьми получают дополнительную поддержку. Речь идёт о ежемесячных выплатах тем, кто впервые стал родителями. Сохранятся льготы и для многодетных семей. Об этом рассказала директор департамента соцзащиты Любовь Кукушкина. На кого ещё рассчитана социальная поддержка – расскажем далее.