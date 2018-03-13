Проектирование станций, к строительству которых приступят через несоклько лет, позволяет создать задел на будущее.

Порядка 10 миллиардов рублей выделено на проектирование станций и линий метро, которые будут строиться после 2020 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Заблаговременное проектирование новых объектов, которые будут строиться с 2021 по 2025 годы, позволяет создать задел на будущее, пояснил чиновник.Он напомнил, что до 2020 года в столице собираются ввести в эксплуатацию 55 станций метро, 126 километров путей и шесть электродепо. "При этом нужно думать о дальнейшей работе уже сейчас", - подчеркнул Хуснуллин.До 2022 года в Москве планируют достроить Большую кольцевую линию метро, и уже сейчас прорабатывает возможность прокладки радиальных линий от новой кольцевой, отмечается на сайте стройкомплекса.