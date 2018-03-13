В Ираке минувшей ночью боевики взорвали мечеть, расположенную в одном из населенных пунктов в северной провинции Салах-эд-Дин. Здание получило повреждения, но пострадавших в результате теракта нет.

В Ираке минувшей ночью боевики взорвали мечеть, расположенную в одном из населенных пунктов в северной провинции Салах-эд-Дин. Здание получило повреждения, но пострадавших в результате теракта нет.В настоящее время место происшествия оцеплено, полиция начала расследование инцидента. По данным местных СМИ, к взрыву могут быть причастны члены террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), передает ТАСС.В 2014 году боевикам удалось захватить часть территории страны, Мосул был объявлен столицей "халифата", однако в 2015 году иракские власти при поддержке международной коалиции начали операцию по освобождению этих районов от террористов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.