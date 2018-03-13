Девушка передала телефон покупателю, который предложил перечислить денежные средства за покупку ей на карту. Однако деньги так и не поступили на счет....
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово задержали 27-летнего приезжего по подозрению в мошенничестве.
В полицию обратилась 23-летняя жительница Подмосковья. Потерпевшая рассказала, что она разместила объявление в сети Интернет о продаже дорогостоящего телефона. На объявление откликнулся мужчина и назначил встречу на Никитинской улице. При встрече девушка передала телефон покупателю, который предложил перечислить денежные средства за покупку ей на карту. Однако деньги так и не поступили на счет. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Ленинском проспекте.
По данному факту следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
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