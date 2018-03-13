Девушка передала телефон покупателю, который предложил перечислить денежные средства за покупку ей на карту. Однако деньги так и не поступили на счет....

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово задержали 27-летнего приезжего по подозрению в мошенничестве.В полицию обратилась 23-летняя жительница Подмосковья. Потерпевшая рассказала, что она разместила объявление в сети Интернет о продаже дорогостоящего телефона. На объявление откликнулся мужчина и назначил встречу на Никитинской улице. При встрече девушка передала телефон покупателю, который предложил перечислить денежные средства за покупку ей на карту. Однако деньги так и не поступили на счет. Ущерб составил 30 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Ленинском проспекте.По данному факту следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73