В дежурную часть ОМВД России по району Бирюлево Восточное поступило сообщение о том, что в одной из школ заложено взрывное устройство...

Сотрудники ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали 14-летнего жителя столицы по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва.В дежурную часть ОМВД России по району Бирюлево Восточное поступило сообщение о том, что в одной из школ заложено взрывное устройство.На место происшествия незамедлительно были направлены оперативные службы. В ходе проведения проверки территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.Сотрудниками по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Бирюлево Восточное был задержан подозреваемый. Им оказался 14-летний ученик данной школы.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении задержанного избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22