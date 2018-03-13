В Верховной раде заявили о том, что депутат Надежда Савченко могла сбежать в Россию. Такое предположение высказал в интервью изданию LB.ua замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

В Верховной раде заявили о том, что депутат Надежда Савченко могла сбежать в Россию. Такое предположение высказал в интервью изданию LB.ua замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук."Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины", — цитируетТетерука.Накануне стало известно, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов. В этот же день депутат покинула территорию Украины.По данным пресс-секретаря политика Татьяны Проторченко, Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с депутатами Европарламента, и никаких повесток она не получала.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, заявил, что Савченко отправилась на международную конференцию, но не входит в число членов украинской делегации, хотя и имеет на это право."Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом в бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины", — заявил генпрокурор.В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. Через два месяца ее помиловали и она вернулась на родину, где стала депутатом Верховной рады.Савченко неоднократно привлекала внимание странными и неоднозначными высказываниями и действиями. В прошлом году, говоря о ситуации на Украине в эфире NewsOne, за 20 секунд она нецензурно выругалась 11 раз. Затем заявила, что больше не пойдет ради политиков "как баран на бойню" и призвала украинцев не доверять властям. Недавно она выразила сожаление, что в ходе столкновения протестующих с полицией под зданием украинского парламента президенту Петру Порошенко не сломали кости.