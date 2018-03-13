Средство для борьбы с особо агрессивными формами онкологии нашли шведские ученые. Они заявили об успехах в лечении рака груди.

Средство для борьбы с особо агрессивными формами онкологиинашли шведские ученые. Они заявили об успехах в лечении рака груди.Речь идет о форме рака груди, который трудно поддаетсялечению. В 10-15% случаев эта опухоль устойчива к гормональной терапии. Такиезлокачественные новообразования, как отмечают медики, особо агрессивны, апопытки их лечения оканчиваются рецидивом болезни.Исследования проводили ученые Университета Лунда в Швеции,которые и разработали новую терапию. Они отметили, что большая часть такойопухоли состоит из перерожденных клеток соединительной ткани, котораяобеспечивает ее развитие.Исследователи выявили в злокачественных клетках присутствиефактора роста PDGF-CC – его наличиесвязывалось с неблагоприятным прогнозом. Шведские ученые выяснили, что именноэто соединение, которое вырабатывают клетки соединительной ткани, способствуетформированию устойчивости к гормональной терапии. Медики с помощью найденного имипрепарата сумели блокировать связь между злокачественными клетками исоединительными тканями – и в результате восстановилась чувствительность клетокк лечению, пишет EurekAlert!.Недавно Dni.Ru сообщали об уникальной вакцине нового поколения, которая практически полностью уничтожает раковые клетки. Созданный американскими учеными препарат активирует иммунитет для борьбы с опухолью.Вакцина заставляет иммунные клетки организма наиболее эффективно бороться со злокачественным новообразованием. Она появилась в результате исследований группы ученых из Гарвардского университета. Как пояснили специалисты, терапия основана на так называемых неоантигенах. Это дефектные пептидные молекулы, покрывающие внешнюю оболочку раковых клеток. Препарат помогает Т-лимфоцитам обнаруживать раковые клетки по этим молекулам. В итоге наблюдается стойкая иммунная реакция, уничтожающая злокачественные новообразования.Проведенные на мышах испытания показали, что такие препараты намного эффективнее обычных. К примеру, вакцина, содержащая пептид Е7, связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению этого вида опухолей. Получившие инъекцию грызуны жили более 150 дней, а животные, которых лечили традиционным способом, умирали на 30-й день.