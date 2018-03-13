Ученые Великобритании нашли еще один способ сохранить здоровье и красоту. Они советуют людям чаще придаваться любовным утехам.

Ученые Великобританиинашли еще один способ сохранить здоровье и красоту. Они советуют людям чаще придаватьсялюбовным утехам.Специалисты уверены,что интимная близость способствует омолаживанию организма и помогаетдольше сохранять тело в тонусе. Такое приятное времяпрепровождениеполезно и мужчинам, и женщинам, но есть единственное условие: секс должен бытьрегулярным.Эксперты заявляют,что окситоцин – гормон "любви и объятий" оказывает волшебное действиена здоровье человека. Он делает кожу упругой иположительно влияет на тонус мышц. Помимо этого, занятия любовью повышаюткровоток и укрепляют сердечно-сосудистую систему, сообщает "Пятый канал". Не менее важен, по мнениюученых, и психологический фактор – секс дарит людям положительные эмоции, аони, как известно, продлевают жизнь.Добавим, что понедавние социологические исследования выявили, что некоторые россияне готовы отказаться от занятийлюбовью ради доступа в интернет. Исследование на тему"Насколько цифровизированы российские потребители?" проводилось в2017 году. Оно охватило четыре тысячи респондентов в возрасте от 14 лет из всехфедеральных округов. В каждой региональной выборке – минимум 25% на каждую издоходных категорий (по среднедушевому доходу): менее 27 тысяч рублей, 27-60тысяч рублей, более 60 тысяч рублей. Результаты показали, что жители нашей страны являются весьма активнымипользователями: 92% респондентов выходят в интернет ежедневно, 83% проводят вСети от двух до восьми и более часов в день. Более 40% респондентов готовы радиинтернета на год отказаться от алкоголя. Еще 8% променяют секс на общение всоцсетях.