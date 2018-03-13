Средство для борьбы с особо агрессивными формами онкологии
нашли шведские ученые. Они заявили об успехах в лечении рака груди.
Средство для борьбы с особо агрессивными формами онкологии
нашли шведские ученые. Они заявили об успехах в лечении рака груди.
Речь идет о форме рака груди, который трудно поддается
лечению. В 10-15% случаев эта опухоль устойчива к гормональной терапии. Такие
злокачественные новообразования, как отмечают медики, особо агрессивны, а
попытки их лечения оканчиваются рецидивом болезни.
Исследования проводили ученые Университета Лунда в Швеции,
которые и разработали новую терапию. Они отметили, что большая часть такой
опухоли состоит из перерожденных клеток соединительной ткани, которая
обеспечивает ее развитие.
Исследователи выявили в злокачественных клетках присутствие
фактора роста PDGF-CC – его наличие
связывалось с неблагоприятным прогнозом. Шведские ученые выяснили, что именно
это соединение, которое вырабатывают клетки соединительной ткани, способствует
формированию устойчивости к гормональной терапии. Медики с помощью найденного ими
препарата сумели блокировать связь между злокачественными клетками и
соединительными тканями – и в результате восстановилась чувствительность клеток
к лечению, пишет EurekAlert!.
Недавно Dni.Ru сообщали об уникальной вакцине нового поколения, которая практически полностью уничтожает раковые клетки. Созданный американскими учеными препарат активирует иммунитет для борьбы с опухолью.
Вакцина заставляет иммунные клетки организма наиболее эффективно бороться со злокачественным новообразованием. Она появилась в результате исследований группы ученых из Гарвардского университета. Как пояснили специалисты, терапия основана на так называемых неоантигенах. Это дефектные пептидные молекулы, покрывающие внешнюю оболочку раковых клеток. Препарат помогает Т-лимфоцитам обнаруживать раковые клетки по этим молекулам. В итоге наблюдается стойкая иммунная реакция, уничтожающая злокачественные новообразования.
Проведенные на мышах испытания показали, что такие препараты намного эффективнее обычных. К примеру, вакцина, содержащая пептид Е7, связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению этого вида опухолей. Получившие инъекцию грызуны жили более 150 дней, а животные, которых лечили традиционным способом, умирали на 30-й день.