Специалисты из университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) провели эксперимент по захвату данных с помощью наушников и динамиков компьютера. Исследователи назвали атаку MOSQUITO – в честь британского бомбардировщика-истребителя времен Второй мировой войны.

Специалисты из университета имени ДавидаБен-Гуриона в Негеве (Израиль) провели эксперимент по захвату данных с помощьюнаушников и динамиков компьютера. Исследователи назвали атаку MOSQUITO – в честьбританского бомбардировщика-истребителявремен Второй мировой войны.Способпроведения атаки предполагает заражение компьютера специальным вирусом, которыйпроизводит реверсию выходных аудиоразъемов. Инфицированное устройствопревращает динамики и наушники и в передатчики звуковой информации, и в подобиемикрофонов.Вирус способен преобразовывать сохраненные на компьютере файлы ваудиосигналы и передавать их преступникам. Принимающая машина, используя тот жевирус, забирает информацию через динамик или наушник, а затем преобразует егообратно в файл, сообщает Bleeping Computer.Примечательно, что при проведении эксперимента шум окружающейсреды, человеческая речь или музыка не внесли существенных помех в зловредныедействия вредоносного программного обеспечения. Однако исследователи заметили,что скорость передачи информации резко падает, когда динамики двух компьютеровне обращены друг к другу или при обмене данными изменяется звуковая частота.Ученые отмечают, что вряд ли подобные проблемы длязлоумышленников станут критичными. Каким образом можно избежать подобной атаки,пока неизвестно.Ранее специалисты"Лаборатории Касперского" сообщили о новой троянской программеSlingshot, которая способна похитить любые данные с компьютера. Вирусраспространяется через маршрутизаторы производства компании MikroTik. Червьзагружается в виде вредоносного файла-библиотеки DLL.Как писали Dni.Ru, в последнее время излюбленной мишенью атак хакеров становятсямобильные устройства и смартфоны, поскольку мошенники переориентировали своюдеятельность со взлома персональных компьютеров на эти гаджеты. Ранееспециалисты "Лаборатории Касперского" назвали любителей порно самымиуязвимыми объектами для киберпреступников. Они выяснили, что каждый четвертыйвирус для телефона или планшета маскируется под контент для взрослых.