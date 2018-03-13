В новом спортивном блоке 42-й школы в Юрьевце образовалась серьёзная трещина. Эти фотографии выложили в соцсети очевидцы. На них видны протечки в кровле и большая трещина в стене. Примечательно, что произошло это в блоке, который открыли два года назад. Начальник управления образования Елена Малик нам пояснила, что одна эта трещина никак не влияет на учебный процесс. Занятия в школе продолжаются. Повреждена стена вспомогательного помещения - пожарного перехода, на случай ЧП. Сообщается так же, что трещину временно отремонтировали в минувшие праздники.

13.03.2018В новом спортивном блоке 42-й школы в Юрьевце образовалась серьёзная трещина. Эти фотографии выложили в соцсети очевидцы. На них видны протечки в кровле и большая трещина в стене. Примечательно, что произошло это в блоке, который открыли два года назад. Начальник управления образования Елена Малик нам пояснила, что одна эта трещина никак не влияет на учебный процесс. Занятия в школе продолжаются. Повреждена стена вспомогательного помещения - пожарного перехода, на случай ЧП. Сообщается так же, что трещину временно отремонтировали в минувшие праздники. Капитальный ремонт проведут с потеплением. Что касается протечек, их как раз спровоцировала трещина в стене. Напомним, спортивный блок 42-й школы в Юрьевце начали строить почти 20 лет назад. На завершение строительства несколько лет назад потратили больше двухсот миллионов из бюджетов Владимира и области.Метки: школа, трещина, ЧП, Юрьевец, 42 школа, спортивный блок