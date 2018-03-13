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<a href="http://33live.ru/novosti/13-03-2018-novyj-krossover-renault-dlya-rossii-budet-krupnee-kaptyura.html" target="_blank">Новый кроссовер Renault для России будет крупнее Каптюра</a> - Компания Renault собирается выпустить совершенно новый паркетник, который будет представлен лишь на избранных рынках, включая Россию. Автомобиль, предположительно получит кузов с пропорциями купе и появится в следующем году.