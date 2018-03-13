Американские инженеры создали робота, который смог собрать кубик Рубика всего за 0,38 секунды.

Американские инженеры создали робота, который смог собрать кубик Рубика всего за 0,38 секунды. Предыдущий рекорд больше года удерживал другой робот под названием Sub1 Reloaded; его показатель — 0,64 секунды.Робот-рекордсмен был создан аспирантом из Массачусетского технологического института Беном Катцем (Ben Katz), который занимается исследованиями в области робототехники, совместно с разработчиком программного обеспечения Джаредом Ди Карло (Jared Di Carlo).В своём блоге Ди Карло отмечает, что они использовали самые дешёвые кубики Рубика, купленные в Интернете, потому что думали, что в ходе экспериментов уничтожат немало образцов. В итоге для испытаний робота и проверки сотен различных решений потребовалось лишь четыре кубика.Робот Катца и Ди Карло использует камеру, которая передаёт снимки сторон кубика Рубика на компьютер. Последний определяет расстановку деталей головоломки, а затем отправляет данные алгоритму min2phase. Программа за доли секунды вычисляет оптимальное решение задачи, робот получает команду и перемещает элементы нужным образом.Кстати, авторы разработки уточняют, что их робот может собрать головоломку быстрее — примерно за 0,25 секунды (при условии, что для этого потребуется от 19 до 23 ходов). Но пока что процесс несколько замедлен, поскольку одно движение занимает у устройства 15 миллисекунд. Инженеры планируют улучшить робота, чтобы на один поворот стороны кубика Рубика у него уходило 10 миллисекунд, тогда аппарат побьёт собственный рекорд.Более подробно о разработке и сборке робота Бен Катц рассказал в своём личном блоге.Напомним, что кубик Рубика — это механическая головоломка, изобретённая в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком.Рекорд по сборке кубика Рубика среди людей обновил в 2017 году 15-летний американец Патрик Понс. Подростку потребовалось 4,69 секунды; за это время он совершил 17 манипуляций.