Отец Жанны Фриске прокомментировал новость об обращении Дмитрия Шепелева в полицию, когда узнал о продаже автомобиля покойной артистки. Владимир Фриске объяснил нервозность телеведущего.

Отец Жанны Фриске прокомментировал новость об обращении Дмитрия Шепелева в полицию, когда узнал о продаже автомобиля покойной артистки. Владимир Фриске объяснил нервозность телеведущего.Как выяснили ушлые журналисты, еще неделю назад Дмитрий Шепелев узнал о том, что Владимир Фриске решил продать дорогую иномарку, когда-то принадлежащую его дочери Жанне. Телеведущий обратился в полицию, поскольку уверен, что машина частично принадлежит и их с артисткой сыну Платону. Стражи порядка приняли заявление и организовали проверку.Репортеры обратились за комментариями к самому Владимиру Фриске. "Это моя машина, она оформлена на меня. Я подарил этот автомобиль в 2013 году дочери за рождение внука. Шепелев сразу положил на него глаз. Сначала они с Жанной пользовались им вместе. Но через некоторое время я запретил Дмитрию на нем ездить. Тогда бывший зять придумал интересную штуку. Осенью 2014 года я отсутствовал в Москве. Когда приехал, узнаю, что машины нет и Шепелев находится в Юрмале. Может, пытался организовать угон, чтобы получить страховку за иномарку? Машину через 12 дней вернули. Не знаю почему, наверно побоялись, что мы знаменитые люди и расследование будет проводится в полном объеме", – рассказал Владимир Фриске.По словам отца покойной исполнительницы, о продаже элитной иномарки речь пока не идет. "А вообще пока я не собираюсь ее продавать. Объявление выставил, чтобы прицениться к рынку – пора менять "железного коня". И еще хочу добавить, что заявления Шепелева меня особо не трогают. Я закон не нарушал и совесть моя чиста. Я имел полное право продавать автомобиль", – цитирует отца Жанны Фриске .