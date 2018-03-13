Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В ночь на вторник форвард в матче с Виннипег Джетс забросил свою 599-ю и 600-ю шайбы в карьере.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В ночь на вторник форвард в матче с "Виннипег Джетс" забросил свою 599-ю и 600-ю шайбы в карьере.Второй звездой игрового дня был признан голкипер "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флери, который в матче против "Филадельфии Флайерз" (3:2) одержал 400-ю победу в НХЛ. Третьей звездой стал нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Александр Веннберг, который в победном матче с "Монреаль Канадиенс" (5:2) набрал 4 (1+3) очка.