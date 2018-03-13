Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 17000 сотрудников полиции...

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента России столичной полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.Так, в период подготовки к проведению выборов Президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 17000 сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве