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<a href="http://33live.ru/novosti/13-03-2018-obmanutym-dolshhikam-po-kvartire.html" target="_blank">Обманутым дольщикам - по квартире</a> - Дождались свои квартиры. Обманутым дольщикам вручили сертификаты на получение жилья в новых многоквартирных домах. Обладателями долгожданных квадратных метров стали 30 семей. Все они много лет назад вложили деньги в долевое строительство, но оказались жертвами недобросовестных застройщиков. По словам губернатора, сегодняшнее вручение сертификатов - это практически финишная прямая по обеспечению всех обманутых дольщиков области жильём. Если в 2013 году таких насчитывалось более 400 человек, то сегодня их осталось чуть более сотни. Для многих ожидание квартир длилось более 10 лет.