Дождались свои квартиры. Обманутым дольщикам вручили сертификаты на получение жилья в новых многоквартирных домах. Обладателями долгожданных квадратных метров стали 30 семей. Все они много лет назад вложили деньги в долевое строительство, но оказались жертвами недобросовестных застройщиков. По словам губернатора, сегодняшнее вручение сертификатов - это практически финишная прямая по обеспечению всех обманутых дольщиков области жильём. Если в 2013 году таких насчитывалось более 400 человек, то сегодня их осталось чуть более сотни. Для многих ожидание квартир длилось более 10 лет.
13.03.2018
Дождались свои квартиры. Обманутым дольщикам вручили сертификаты на получение жилья в новых многоквартирных домах. Обладателями долгожданных квадратных метров стали 30 семей. Все они много лет назад вложили деньги в долевое строительство, но оказались жертвами недобросовестных застройщиков. По словам губернатора, сегодняшнее вручение сертификатов - это практически финишная прямая по обеспечению всех обманутых дольщиков области жильём. Если в 2013 году таких насчитывалось более 400 человек, то сегодня их осталось чуть более сотни. Для многих ожидание квартир длилось более 10 лет.
Елена Старова, обманутый дольщик: "2 апреля в этом году у нас было бы 14 лет. Столько времени ждали. Пришлось второй раз покупать жилье, но уже готовое. То есть мы уже в долевое строительство, естественно, не вкладывались. Поэтому мы купили готовое жилье, в кредит опять же.
- Теперь верите?
- Пока ещё нет, я думаю, пока мы еще не зашли в эту квартиру, не открыли её своим ключом, у нас ещё нет того, что мы что-то поимели".
Светлана Орлова
, губернатор области: "В настоящее время в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены числится 127. Ну 30 мы сейчас выдаем, остается 97. И эти все 97 мы решим, потому что я это держу под жестким контролем. А все остальные, кто уже дальше начнет строить, договора будут заключать, они уже будут защищены, потому что 214 закон принимает ответственность и банков, и строителей".
По словам губернатора, оставшиеся обманутые дольщики уже в этом году заключат договоры долевого строительства с застройщиками. Под них принят специальный закон - он позволяет без торгов предоставлять землю застройщикам, которые в дальнейшем обязуются предоставить жилье пострадавшим людям. Уже сегодня на этих условиях выделено 5 земельных участков под строительство многоквартирных домов в микрорайоне Юрьевец. В целом - по программам долевого участия в области работает 65 строительных компаний. Новых квартир ожидает более 8 тысяч человек. Планируется, что скоро вкладываться в строительство или покупку нового жилья сможет гораздо больше владимирцев - за счёт снижения процентной ставки по ипотечному кредиту. А значит, новоё жильё станет доступнее.
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