Партия ветеранов России выдвинула неожиданную инициативу. Ее члены рассматривают возможность выдвижения ведущей скандального телешоу Дом-2, певицы Ольги Бузовой в качестве кандидата в мэры столицы на предстоящих в сентябре этого года выборах.

Партия ветеранов России выдвинула неожиданную инициативу.Ее члены рассматривают возможность выдвижения ведущей скандального телешоу "Дом-2",певицы Ольги Бузовой в качестве кандидата в мэры столицы на предстоящих всентябре этого года выборах.Председатель партии Ильдар Резяпов объяснил, что такой выбор былсделан неслучайно. Он уверен, что представительниц прекрасного пола в российскойполитике незаслуженно обделяют вниманием."В нашей стране роль женщин в общественной и политической жизниискусственно преуменьшена, что показывают идущие сейчас президентские выборы",– цитирует Резяпова РИА "ФедералПресс".Он напомнил, что Ольга Бузова родом из семьи военнослужащих, окончила школу ссеребряной медалью, а университет – с красным дипломом. Также политик добавил,что девушка имеет большой опыт публичной деятельности в разных направлениях."Полагаем, что она сможет заручитьсяподдержкой массового избирателя", – заявил Ильдар Резяпов. По его словам, решение овыдвижении ведущей "Дома-2" в качестве кандидата в мэры Москвы будет принятопрезидиумом партии. "Мы рассматриваем подобное предложение, и это будетколлегиальное решение", – резюмировал председатель партии ветеранов России. Сама звездаот комментариев пока воздерживается, но наличие предложения от партии неотрицает.Отметим, знаменитость любит эпатировать публику своимповедением. Ранее поющая ведущаябез одежды вышла на снег и продемонстрировала свою промежность. Такимобразом девушка презентовала отрывок из новой песни "Она не боится"на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Напомним, что во времявыступления в Петропавловске-Камчатском 4 марта Ольга Бузова неудачноприземлилась после исполнения танцевального трюка и повредила связки на правойноге. Из концертного зала артистку увезли на скорой. По возвращении в МосквуОльга отправилась в больницу, где ей сделали снимок конечности. Врачи поставилидиагноз "растяжение" и прописали полный покой, однако Бузовапродолжает выступать.