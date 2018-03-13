Число пожаров увеличилось почти вдвое. Если в прошлом году с января по март во Владимире их было 6, в этом году уже 11. Горят частные жилые дома, квартиры и машины. Сотрудники МЧС бьют тревогу. Вместо обычных профилактических рейдов по домам и квартирам - они решили провести акцию Безопасный автобус. Правила пожарной безопасности детям и взрослым они напомнили прямо в общественном транспорте. Как уберечься от беды, расскажет Маргарита Махрова.

13.03.2018Число пожаров увеличилось почти вдвое. Если в прошлом году с января по март во Владимире их было 6, в этом году уже 11. Горят частные жилые дома, квартиры и машины. Сотрудники МЧС бьют тревогу. Вместо обычных профилактических рейдов по домам и квартирам - они решили провести акцию "Безопасный автобус". Правила пожарной безопасности детям и взрослым они напомнили прямо в общественном транспорте. Как уберечься от беды, расскажет Маргарита Махрова.