× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/13-03-2018-otkrylis-rossijskie-prodazhi-samogo-roskoshnogo-leksusa.html" target="_blank">Открылись российские продажи самого роскошного Лексуса</a> - Флагманский седан Lexus LS, наконец, добрался до российского авторынка. Автомобиль получил совершенно новый дизайн кузова и интерьера, более дорогие материалы отделки и более продвинутое оснащение. При этом даже немного подешевел.