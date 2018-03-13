С карты Москвы может исчезнуть еще один памятник архитектуры федерального значения. Речь о купеческих палатах Лихонина на Кожевнической улице. Здание XVII века стремительно разрушается, собственник отказывается его реставрировать. Спасать то, что осталось, придется через суд.

С карты Москвы может исчезнуть еще один памятник архитектуры федерального значения. Речь о купеческих палатах Лихонина на Кожевнической улице. Здание XVII века стремительно разрушается, собственник отказывается его реставрировать. Спасать то, что осталось, придется через суд.Уникальная кирпичная кладка XVII века — такая есть в Кремле и здесь, на улице Кожевнической. Только вместо туристов и музейных работников — горы битого стекла и мусора, а по ночам — пристанище бомжей."Мы сейчас чудом наблюдаем, кроме того, что сохранилась одностолпная палата — ее никто не порушил, никто не уничтожил, не разбил отбойными молотками, как это часто бывает — мы видим сохранившиеся голландские печи", — говорит градозащитник Андрей Новичков.На этих голландских печах чудом сохранились изящные изразцы. До сих пор стоит столп — опора здания. Спасать действительно есть что.Съемочная группа "Вестей" была в этом здании зимой 2014 года. На момент выхода репортажа по комнате с уникальной голландской печью XVII века можно было спокойно пройтись. За четыре года потолок обрушился, никаких противоаварийных или реставрационных работ проведено не было.Считается, что строителем и первым хозяином этого дома был суздальский купец Иван Лихонин. Мало кто в то время мог позволить себе построить дворец в одном из самых дорогих районов Москвы."Совершенно гениальное решение — внутри городской застройки, внутри красной линии улицы поставить такой небольшой дворец. Крупного размера кирпич, очень изящная декорировка окон — все это является лучшим образцом теремного зодчества рубежа XVII — XVIII веков", — говорит искусствовед Кирилл Алексеев.Палаты Лихонина — памятник федерального значения. Его нынешний владелец — Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий. Несколько лет столичный Департамент культурного наследия пытается заставить собственника отреставрировать здание."Департаментом пользователю неоднократно выдавались предписания на проведение работ по сохранению. В связи с тем, что пользователем данные работы не проводились, Департамент обратился с иском в суд о принудительном проведении работ по сохранению данного объекта культурного наследия", — рассказал начальник Управления территориального контроля Департамента культурного наследия г. Москвы Олег Голосной.Сейчас Москомнаследие пытается перевести палаты Лихонина в городскую собственность и найти арендатора, который возьмет реставрацию здания на себя. Но процесс это сложный, а главное — долгий. А этого времени, уверены градозащитники, у памятника XVII века просто нет.