Россия переживет все кризисы и войдет в светлое будущее. Такой видела судьбу страны известная предсказательница Джуна. Обнародовано предсмертное пророчество ясновидящей.

Россия переживет все кризисы и войдет в светлое будущее.Такой видела судьбу страны известная предсказательница Джуна. Обнародовано предсмертноепророчество ясновидящей.Джуна Давиташвили предсказывала России и конфликт сУкраиной, и другие кризисы. Однако ясновидящая была уверена, что страну ждетсветлое будущее. Россию очень любит Бог, который и убережет ее от серьезныхбед.В своем последнем предсказании Джуна заявила, что Россиинастала пора "сеять поле". Россияне начнут поднимать сельскоехозяйство – в частности, животноводство.О смерти Джуны стало известно 8 июня 2015 года. Ей сталоплохо в магазине на Арбате. Целительницу экстренно госпитализировали, определивв палату интенсивной терапии в отделении острого нарушения мозговогокровообращения, но помочь ей врачи не смогли. Причиной смерти всемирноизвестного экстрасенса стал инсульт. Джуне было 66 лет.Предполагают, что раннюю смерть Джуны спровоцировал уход изжизни ее любимого сына Вахо – трагедия произошла в 2001 году при невыясненныхобстоятельствах. Предсказательница, которая всегда вела активный образ жизни,после постигшего ее горя стала затворницей, отгородившись от мира. Предсказаниео судьбе России он сделала незадолго до смерти.О Джуне (Евгении) Давиташвили при жизни ходили легенды. Рассказывали, что всоветское время она лечила самого Леонида Брежнева, ее вызывали звездыГолливуда. Редкий дар пришел к ней не сразу. Но после того, как он проявился,Джуна быстро завоевала славу ясновидящей и целительницы, которая руками можетизлечивать даже серьезные недуги, пишет портал "Южный федеральный".