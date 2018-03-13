В Сирии в ходе переговоров представителей центра по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ достигнута договоренность о выводе через гуманитарный коридор двух групп мирных жителей в Восточной Гуте.

В Сирии в ходе переговоров представителей центра по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ достигнута договоренность о выводе через гуманитарный коридор двух групп мирных жителей в Восточной Гуте.Первая группа людей уже вышла из города Дума в Восточной Гуте к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин, передает РИА Новости. Предполагается, что захваченный боевиками город покинут около 100 человек."Среди них есть раненые", — сообщил начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко.Это уже третий крупный организованный выход людей из Восточной Гуты. Ранее из населенного пункта Мисраба вышли 52 человека, затем территорию Дубай покинули еще 76 человек.11 марта сотни людей вышли на демонстрации, состоявшиеся в Хамурии и Сакбе в Восточной Гуте. Они обратились к сирийской армии с призывом взять под защиту эти населенные пункты и изгнать оттуда боевиков.