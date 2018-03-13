Из Москвы в Иваново прилетела первая Ласточка: два города связал скоростной поезд. Время в пути по сравнению с автобусом сократилось вдвое, как и цена билетов. А вот уровень комфорта, наоборот, вырос.

Из Москвы в Иваново прилетела первая "Ласточка": два города связал скоростной поезд. Время в пути по сравнению с автобусом сократилось вдвое, как и цена билетов. А вот уровень комфорта, наоборот, вырос.Три слова, которые переворачивают представления о перемещении в пространстве: Москва — Иваново скорый. Новый экспресс РЖД выходит на линию. Комфортабельный и скоростной, он решает вопрос, который почти полвека находился в подвешенном состоянии.У Иванова теперь есть прямое железнодорожное сообщение со столицей. Билеты на первый рейс раскуплены.— Практически полностью поезд у нас заполнен, в первый день пользуется популярностью!Эту хорошую новость принесла "Ласточка" — технологичный поезд, который с этого дня занял свою строчку в расписании.Сотни километров состав преодолевает всего за 3 часа и 41 минуту. Стоимость билета — 459 рублей.— Раньше автобус 750 рублей стоил — то есть, еще и намного дешевле.— Очень удобные кресла, быстро и вообще внутри очень хорошо!Остановки "Ласточка" делает в Шуе, чтобы взять попутчиков, и во Владимире, чтобы сменить электровоз на тепловоз: на этом участке Северной железной дороги заканчивается контактная сеть."В какой-то момент возник вопрос: точно вам нужна именно такая "Ласточка", самая лучшая, премиальная? Жители Ивановской области так долго этого ждали — у них должно быть самое лучшее", — говорит врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.На новый маршрут в администрации Ивановской области возлагают большие надежды. Пришел поезд — значит, скоро потянутся капиталы. Уже очевидно: этот локомотив тянет вперед не только состав, но и целый регион.