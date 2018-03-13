За последние два миллиона лет на Земле лишь однажды произошло событие, которое можно сравнить с апокалипсисом. Это эпичное извержение индонезийского супервулкана Тоба, вслед за которым 74 тысячи лет назад наступила вулканическая зима, а человеческая популяция оказалась на грани вымирания. Как же удалось древним людям выжить после природной катастрофы? Ответ найден.

За последние два миллиона лет на Земле лишь однажды произошло событие, которое можно сравнить с настоящим апокалипсисом. Речь идёт о мощнейшем извержении супервулкана Тоба на острове Суматра 74 тысячи лет назад. По данным специалистов, вулканические газы и пепел извергались в атмосферу нашей планеты в течение нескольких недель.И теперь учёным очень интересно, как же древние люди сумели выжить после такой экологической катастрофы?Поясним, что извергался Тоба как раз во время последней ледниковой эпохи, и после этого катаклизма на Земле похолодало ещё сильнее. Дело в том, что при мощных извержениях в атмосферу попадает гигантское количество двуокиси серы, которая образовывает при контакте с другими соединениями аэрозоли, отражающие 25-90% солнечного света. В итоге получается эффект, обратный парниковому: на планете наступает так называемая вулканическая зима.Некоторые эксперты считают, что такое событие неизбежно привело бы к сильному сокращению численности населения и образованию эффекта бутылочного горлышка, который подразумевает снижение генетического разнообразий популяции, а в данном случае – почти полное исчезновение человеческого рода.Впрочем, другие исследователи полагают, что последствия природной катастрофы были не столь драматичными. И эту теорию подтверждает недавняя работа международной команды антропологов и вулканологов из США, Греции и Южной Африки.По их данным, после извержения супервулкана некоторые древние народы, в частности, обитавшие на южном побережье африканского континента, не просто выжили, но даже процветали, а экологические условия были не такими уж суровыми, как принято считать.Авторы поясняют: к моменту катастрофы современные люди начали мигрировать из Африки; они как минимум достигли Ближнего Востока, хотя вероятнее, что успели выйти и за пределы этого региона. Логично предположить, что большинство из них погибло: вулканическая зима неизбежно повлекла за собой резкое сокращение жизненно важных ресурсов, в первую очередь, продовольствия.Но если нечто подобное и происходило в Азии, то до Африки губительные последствия почему-то не дошли. Исследователи нашли в ряде пещер множество каменных артефактов, фрагментов предметов быта и инструментов, а также останки самих древних людей. Причём археологические данные свидетельствуют о том, что эпичное событие в общем-то не изменило их жизнь."Мы обнаружили, что во время и после извержения люди постоянно жили на этом месте, и не было никаких доказательств того, что это повлияло на их повседневную жизнь", — отмечает член исследовательский группы Эрих Фишер (Erich Fisher) из Аризонского государственного университета, США.Любопытно, что, судя по датировке находок, плотности расположения костей и следов огня, активность древних племён даже увеличилась после природного катаклизма. И эти данные никак не соотносятся с гипотезами о том, что наступление глобальной вулканической зимы якобы привело человечество практически к вымиранию, уточняют специалисты.Они полагают, что африканские народы выжили 75 тысяч лет назад благодаря тому, что обитали на побережье, иными словами, их спас океан. Дело в том, что прибрежные экосистемы считаются, грубо говоря, более выносливыми. Люди могли питаться рыбой и морепродуктами, которые менее восприимчивы к отсутствию света или изменению состава атмосферы, чем растения и наземные животные.В то же время, авторы выяснили, что южноафриканское побережье до сих пор хранит следы катастрофы: в слоях осадочных пород были найдены крошечные частицы вулканического стекла (криптотефры), которые не видны вооружённым глазом. Химические подписи этих частиц соответствуют образцам, найденным на различных индонезийских островах; возраст фрагментов также совпадает с датой извержения (погрешность в расчётах может составлять до 10%).Кстати, учёных, не принимавших участия в работе, впечатлило это исследование и особенно тот факт, что специалисты сумели выделить редчайшие частицы криптотефры, причём в некоторых образцах соотношение составило лишь две частицы на грамм осадка."Это прекрасный маркер. Особенно впечатляет, что команда смогла найти следы пепла в девяти тысячах километров от вулкана", — отмечает археолог Майкл Петраглия (Michael Petraglia) из Института изучения истории человечества Макса Планка (Германия).Впрочем, другие исследователи относятся к выводам скептически и полагают, что доказательств "процветания" африканского народа после извержения Тоба недостаточно. Вероятно, лишь дальнейшая работа в Южной Африке и Азии поможет понять, кто же прав.Научная статья по итогам исследования представлена в журнале Nature.Кстати, ранее исследователи связали с масштабными извержениями вулканов восстания в эллинистическом Египте, а также упадок Восточной Римской империи.