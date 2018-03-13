Злоумышленники приобрели более 56 тысяч пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью около 3,5 млн рублей для последующей реализации...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО г. Москвы выявили факты незаконного приобретения и хранения немаркированной табачной продукции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Сотрудниками полиции было установлено, что двое жителей столицы приобрели более 56 тысяч пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью около 3,5 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались 30-летний приезжий и 57-летний москвич.Как выяснилось, злоумышленники намеревались осуществить сбыт указанного товара посредством размещения информации на интернет-сайте. Они хранили табачные изделия в складских помещениях. В ходе проведенных обысков по адресам в Магистральном переулке и Магистральном тупике полицейские обнаружили и изъяли на складах табачные изделия, подлежащие маркировке акцизными марками.По данному факту следственной частью Следственного управления УВД по САО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление каналов поступления и производства немаркированной табачной продукции.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29