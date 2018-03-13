В начале января сотрудниками полиции ОМВД России по району Кузьминки на Волжском бульваре была обнаружена неизвестная девушка...

Ранее сообщалось, что 2 января 2018 года сотрудниками полиции ОМВД России по району Кузьминки на Волжском бульваре была обнаружена неизвестная, представившаяся Екатериной Иванчук. Подробную информацию о себе она не сообщила. Документов, удостоверяющих личность, при ней не оказалось.Неизвестная была доставлена в ОМВД России по району Кузьминки, после чего направлена в детскую клиническую больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.11 января девочка была передана в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алтуфьево» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы.В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность неизвестной. Ею оказалась Полухина София Геннадьевна, 1993 года рождения, которая разыскивается на территории Республики Беларусь как пропавшая без вести. Также установлено, что девушка является инвалидом 2 группы. В настоящее время она находится на лечении в одной из больниц города Москвы.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18