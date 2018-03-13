Пропала судогодская художница. 36-летняя Евгения Горина ушла в поход и не вернулась. Следователи завели уголовное дело. Как установил Следком, ещё в конце июня Евгения отправилась сплавляться по реке Судогда на резиновой лодке. С собой она взяла походные вещи и продукты. С тех пор на связь с родственниками и друзьями не выходила.

13.03.2018Пропала судогодская художница. 36-летняя Евгения Горина ушла в поход и не вернулась. Следователи завели уголовное дело. Как установил Следком, ещё в конце июня Евгения отправилась сплавляться по реке Судогда на резиновой лодке. С собой она взяла походные вещи и продукты. С тех пор на связь с родственниками и друзьями не выходила. Следователи обследовали предположительный маршрут Евгении, нашли несколько мест её стоянок и бытовые предметы, однако, до сих пор о судьбе пропавшей ничего не известно. Если вы обладаете какой-либо полезной информацией, позвоните по телефонам: 47-29-14,47-29-12, 47-29-43Метки: пропажа, поиск, следствие, Горина, художница