В СМИ появилась информация о беременности Анастасии Волочковой. Новость прокомментировала помощница скандально известной балерины.

В СМИ появилась информация о беременности Анастасии Волочковой. Новость прокомментировала помощница скандально известной балерины.Поводом для слухов о том, что Анастасия Волочкова якобы находится в интересном положении, стали новые видео, которые сама балерина опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На записях любой желающий может оценить подготовку артистки к выступлению. Отметим, что в настоящее время Анастасия находится в Латвии.Фанаты обратили внимание на живот балерины, который словно бы "вываливается" из тренировочных штанов. "Ниче не пойму. Она же вот недавно очень неплохо похудела. Это видео говорит об обратном (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Пузатик вышел лебедя сплясать", "Ей срочно нужно худеть", "Беременный птеродактиль на пуантах", "В грузном теле бабы – конь", "Она беременная чтоли??", – высказали свое мнение подписчики.Заинтересованные журналисты обратились за комментарием к директору Анастасии Волочковой Наталье Ракицкой. "Слышала о беременности Лободы, о Волочковой я такой глупости не слышала!" – цитирует помощницу балерины .К слову, певица Светлана Лобода на днях подтвердила свое интересное положение и объявила о временном уходе со сцены. "Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины – рождению малыша. Для меня это большое чудо. Я благодарна небу за этот подарок, а вам – за вашу любовь и признание! Уже в июне – снова в строю, снова на концертах", – написала на своей страничке в Instagram артистка.