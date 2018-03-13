Петр Порошенко взял на вооружение методы Михаила Саакашвили. Президент Украины всеми силами пытается спровоцировать Россию и развязать полномасштабную войну, считают эксперты.

Петр Порошенко взял на вооружение методы Михаила Саакашвили.Президент Украины всеми силами пытается спровоцировать Россию и развязатьполномасштабную войну, считают эксперты.Ситуация в Донбассе в ближайшее время обострится. Киевсвоими действиями на юго-востоке хочет спровоцировать Москву и начатьполномасштабные боевые действия, уверен украинский политолог Олег Соскин."Порошенко и вся его клика сейчас идет по пути МихаилаСаакашвили. Они могут развязать войну с Россией, полномасштабную крупную войну,которая может перерасти в мировую. Порошенко внутри страны не имеет никакойподдержки. Но, как говорят – "война все спишет". Поэтому они сейчасбудут провоцировать Путина, они это уже делают", – сказал политолог.По мнению Соскина, именно с этой целью Киев идет наобострение во всех конфликтах – вчастности, в истории с российским "Газпромом". Сюда же можно отнестии широко растиражированное заявление украинского лидера о намерении "быстрозачистить" Донбасс.Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил,что проблема урегулирования в Донбассе заключается не в Минских соглашениях, ав отсутствии политической воли для их выполнения, напоминает .В то же время, со стороны Запада звучат заявления о том, чтостороны конфликта в Донбассе уже в течение 2018 года смогут прийти к соглашениюи поставить точку в этом вопросе. Такую точку зрения высказал специальныйпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.Как писали Dni.Ru, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту страны скоординировать действия с "Нафтогазом" и изучить возможность ареста зарубежных активов "Газпрома". До этого он потребовал от ответственных ведомств активизировать усилия по взысканию с российской компании штрафа, присужденного Киеву по решению Стокгольмского арбитражного суда.Активы "Газпрома" находятся в более чем 20-ти странах по всему миру, российский газ по трубопроводу "Северный поток" поставляется практически во все государства Европы. Наблюдатели полагают, что арест счетов или имущества российской компании за границей неизбежно повлечет за собой проблемы у потребителей голубого топлива.1 марта "Газпром" прекратил поставки газа на Украину. Ситуация практически вышла из-под контроля, и украинские власти не на шутку испугались – в стране действует план по ограничению потребления природного газа. Петр Порошенко лично обратился к украинцам с просьбой на несколько дней снизить температуру в своих домах. В соцсетях была запущена кампания с хештегом #прикрути