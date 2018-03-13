Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Табакова, скончавшегося в понедельник на 83-м году жизни. Глава государства назвал Олега Табакова выдающимся режиссером и актером, поистине народным артистом.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Табакова, скончавшегося в понедельник на 83-м году жизни. Глава государства назвал Олега Табакова выдающимся режиссером и актером, поистине народным артистом, передает ТАСС.Как говорится в соболезновании Путина, опубликованном на сайте Кремля, "Олег Павлович Табаков был выдающимся актером и режиссером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком. Поистине народным любимцем".Президент отметил, что Табаков "работал всегда вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников"."Его уход — огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников. Для всей России", — отметил глава государства.Олег Павлович родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. Покинув родной город, в 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ и стал актером.Несколько лет Табаков играл на сцене "Современника", а после ухода Олега Ефремова во МХАТ он стал директором этого театра.Табаков создал и собственный театр — "Табакерка", занимал пост ректора в Школе-студии МХАТ и руководил Московским художественным театром имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.Олег Табаков сыграл более чем в 100 фильмах и в таком же числе театральных постановок. Самые известные картины с его участием — "Шумный день" (1960), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Москва слезам не верит" (1979).Прощание с Олегом Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова 15 марта. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.