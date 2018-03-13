Росатом занял первое место среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей по версии портала HeadHunter, подведшего итоги прошлого года. Список составлялся уже в восьмой раз, в него вошли более тысячи предприятий и организаций.

"Росатом" занял первое место среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей по версии портала HeadHunter, подведшего итоги прошлого года. Список составлялся уже в восьмой раз, в него вошли более тысячи предприятий и организаций."Росатом" не первый год получает золото врейтингах работодателей, составляемых авторитетными агентствами и изданиями. В топ-листегоскорпорация фигурирует с 2012 года, где в итоге смогла подняться на 30позиций (с 32-го на 2-е место), став лучшей госкорпорацией для работы в России."Это самый большой рост за всю историю рейтинга средиработодателей-участников по суммарному индексу, складывающемуся из трехпоказателей – результатов голосования соискателей, уровня вовлеченностиработников и эффективности службы управления персоналом организации", – сообщилаэксперт рейтинга Нина Осовицкая. Итоговый индекс "Росатома" составил138 баллов (это, кстати, выше предыдущего индекса победителя), против 125 годомранее.Директор по персоналу "Росатома" ТатьянаТерентьева, в свою очередь, отметила, что быть лидером и почетно, и непросто.По ее словам, с каждым годом конкуренция среди тех, кто попадает в рейтинг,быстро увеличивается. В таких условиях "приближение на одну позицию квершине рейтинга еще ценнее", сказала она. "Амбициозные, масштабные иинновационные задачи, которые сегодня стоят перед госкорпорацией в стране и заее пределами, являются залогом для дальнейшего успешного движения атомнойотрасли вперед", – добавила Терентьева.Рейтинг лучших работодателей России считается наиболееавторитетным в стране. В процессе его составления дается независимая оценка привлекательностикомпаний для работников и специалистов. Итоговое место присваивается по итогамсложения трех оценок – результатов голосования соискателей и уровнявовлеченности работников (доля каждого в рейтинге составляет 40%), оценкиэффективности службы управления персоналом (доля – 20%).Правильность расчетов результата проверяют независимыемеждународные и российские аудиторские компании. В разные годы это былиDeloitte, KPMG, "БДО Юникон". В этом году этим занимались партнеры имеждународные консультанты PricewaterhouseCoopers (PwC).Отметим, что "Росатом" неоднократно признавалсяодним из лучших работодателей страны. Госкорпорация занимала первые места врейтингах крупнейших рекрутинговых порталов России HeadHunter и Rabota.ru, AonBest Employer (Лучший работодатель)международной консалтинговой компании AON Hewitt и студенческих рейтингов Universum.