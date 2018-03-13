Росатом занял первое место среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей по версии портала HeadHunter, подведшего итоги прошлого года. Список составлялся уже в восьмой раз, в него вошли более тысячи предприятий и организаций.
"Росатом" занял первое место среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей по версии портала HeadHunter, подведшего итоги прошлого года. Список составлялся уже в восьмой раз, в него вошли более тысячи предприятий и организаций.
"Росатом" не первый год получает золото в
рейтингах работодателей, составляемых авторитетными агентствами и изданиями. В топ-листе
госкорпорация фигурирует с 2012 года, где в итоге смогла подняться на 30
позиций (с 32-го на 2-е место), став лучшей госкорпорацией для работы в России.
"Это самый большой рост за всю историю рейтинга среди
работодателей-участников по суммарному индексу, складывающемуся из трех
показателей – результатов голосования соискателей, уровня вовлеченности
работников и эффективности службы управления персоналом организации", – сообщила
эксперт рейтинга Нина Осовицкая. Итоговый индекс "Росатома" составил
138 баллов (это, кстати, выше предыдущего индекса победителя), против 125 годом
ранее.
Директор по персоналу "Росатома" Татьяна
Терентьева, в свою очередь, отметила, что быть лидером и почетно, и непросто.
По ее словам, с каждым годом конкуренция среди тех, кто попадает в рейтинг,
быстро увеличивается. В таких условиях "приближение на одну позицию к
вершине рейтинга еще ценнее", сказала она. "Амбициозные, масштабные и
инновационные задачи, которые сегодня стоят перед госкорпорацией в стране и за
ее пределами, являются залогом для дальнейшего успешного движения атомной
отрасли вперед", – добавила Терентьева.
Рейтинг лучших работодателей России считается наиболее
авторитетным в стране. В процессе его составления дается независимая оценка привлекательности
компаний для работников и специалистов. Итоговое место присваивается по итогам
сложения трех оценок – результатов голосования соискателей и уровня
вовлеченности работников (доля каждого в рейтинге составляет 40%), оценки
эффективности службы управления персоналом (доля – 20%).
Правильность расчетов результата проверяют независимые
международные и российские аудиторские компании. В разные годы это были
Deloitte, KPMG, "БДО Юникон". В этом году этим занимались партнеры и
международные консультанты PricewaterhouseCoopers (PwC).
Отметим, что "Росатом" неоднократно признавался
одним из лучших работодателей страны. Госкорпорация занимала первые места в
рейтингах крупнейших рекрутинговых порталов России HeadHunter и Rabota.ru, Aon
Best Employer (Лучший работодатель)
международной консалтинговой компании AON Hewitt и студенческих рейтингов Universum.