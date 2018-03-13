Молодой голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма все-таки покинет Милан. У вратаря и его агента Мино Райолы не складываются отношения со спортивным директором клуба Массимилиано Мирабелли, а теперь в конфликт ввязались и родные Доннаруммы.

Молодой голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма все-таки покинет "Милан". У вратаря и его агента Мино Райолы не складываются отношения со спортивным директором клуба Массимилиано Мирабелли, а теперь в конфликт ввязались и родные Доннаруммы.Спортивная пресса Италии утверждает, что, помимо плохих отношений Райолы с Мирабелли, ухудшились отношения влиятельных членов семьи молодого вратаря с директором "Милана", сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Football Italia. В частности, Мирабелли испортил отношения с отцом Джанлуиджи Альфонсо Доннаруммой.Но теперь "россонери" почти смирились с грядущим уходом молодого таланта и рассчитывают, что полноценным первым номером команды станет голкипер Пепе Рейна, который готов перейти в "Милан" из "Наполи". При этом за трансфер Доннаруммы миланцы намерены потребовать минимум 60 млн евро.