ОМВД России по району Нагатино-Садовники разыскивает пропавшего без вести Леонова Леонида Александровича, 1978 года рождения...

ОМВД России по району Нагатино-Садовники разыскивает пропавшего без вести Леонова Леонида Александровича, 1978 года рождения, уроженца г. Москвы, который 10 марта 2018 года ушел из дома на улице Академика Миллионщикова и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 30 лет, рост 170-175, худощавого телосложения, волосы русые короткие.Был одет: синяя спортивная куртка, серые джинсы, ботинки черные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22