УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Рахматова Рамиса Анваровича, жителя Новой Москвы, 1994 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Рахматова Рамиса Анваровича, жителя Новой Москвы, 1994 года рождения, который 10 марта 2018 года ушел из торгового центра, расположенного на 21 км Калужского шоссе, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.Особые приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темные, хромает и сутулится.Был одет: черные джинсы, черные ботинки, темный пуховик с капюшоном, черная шапка, с собой был черный рюкзак.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79