ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Володина Дмитрия Сергеевича, жителя города Москвы, 1979 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Володина Дмитрия Сергеевича, жителя города Москвы, 1979 года рождения, который 24.08.2001 года ушел из дома на улице Маршала Полубоярова и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.Приметы: на вид 20-25 лет, рост 183 см, среднего телосложения, глаза голубые, лицо овальное, волосы русые с зачесом на левый бок, с левой стороны груди родинка, немного сутулится.Был одет: пиджак серого цвета неярко выраженной клеткой, тонкий джемпер под горлышко черного цвета, брюки черные шелковые, черные туфли, цветные плавки, черные носки, носовой платок.Особые приметы: не имеет.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495) 657-65-65; 8(495) 376-66-66; 8(495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов-112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18