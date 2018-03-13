Депутат Верховной Рады Надежда Савченко скрывается в
России. С таким предположением выступил заместитель главы фракции Народный
фронт и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей
Тетерук.
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко скрывается в
России. С таким предположением выступил заместитель главы фракции "Народный
фронт" и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей
Тетерук.
В начале недели стало известно, что скандальный
депутат покинула территорию Украины после получения вызова на допрос от Служба безопасности Украины (СБУ). Планировалось, что Надежда даст показания по
делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира
Рубана. Организация подозревается в планировании террористических атак в Киеве.
"Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что
Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора.
Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины",
– цитирует Тетерука "Лента.ру". Савченко должна была явиться в СБУ 13 марта,
однако за день до предполагаемой встречи покинула территорию страны, чтобы принять
участие в международной конференции, на которой, кстати, так и не появилась.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко резко
отреагировал на пренебрежительное отношение депутата к требованиям следствия: "Я
сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая
мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она
должна быть в Службе безопасности Украины".
Напомним, что в России Надежда Савченко была признана
виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов телеканала
"Россия" Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Суд приговорил ее к 22
годам колонии общего режима. 25 мая 2016 года президент Владимир Путин по просьбе
родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после
чего она была доставлена самолетом в Киев.