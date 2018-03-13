Депутат Верховной Рады Надежда Савченко скрывается в России. С таким предположением выступил заместитель главы фракции Народный фронт и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко скрывается вРоссии. С таким предположением выступил заместитель главы фракции "Народныйфронт" и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны АндрейТетерук.В начале недели стало известно, что скандальныйдепутат покинула территорию Украины после получения вызова на допрос от Служба безопасности Украины (СБУ). Планировалось, что Надежда даст показания поделу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" ВладимираРубана. Организация подозревается в планировании террористических атак в Киеве."Как гражданин, а не член партии, утверждаю, чтоНадежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора.Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины",– цитирует Тетерука "Лента.ру". Савченко должна была явиться в СБУ 13 марта,однако за день до предполагаемой встречи покинула территорию страны, чтобы принятьучастие в международной конференции, на которой, кстати, так и не появилась.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко резкоотреагировал на пренебрежительное отношение депутата к требованиям следствия: "Ясейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такаямужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра онадолжна быть в Службе безопасности Украины".Напомним, что в России Надежда Савченко была признанавиновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов телеканала"Россия" Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Суд приговорил ее к 22годам колонии общего режима. 25 мая 2016 года президент Владимир Путин по просьберодственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, послечего она была доставлена самолетом в Киев.