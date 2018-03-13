Застройщики стали чаще выводить на загородный рынок дома под ключ. Эксперты связывают это с желанием расширить продуктовую линейку. Для самих покупателей это возможность сэкономить время и деньги.

Застройщики вдвое увеличили предложение загородных коттеджей с отделкой. Число таких поселков на первичном рынке московского региона за год выросло с 8 до 14, говорится в исследовании "Метриум Групп".По данным компании, доля коттеджей с отделкой в общем объеме предложения выросла с 2,7% по итогам 2016 года до 5,3% в прошлом году. Рост на рынке такого продукта аналитики называют одним из способов привлечения внимания покупателей и расширения продуктовой линейки.Застройщики вынуждены идти на такой шаг из-за того, что такого предложения мало, и определенная часть покупателей хочет приобретать дома под ключ, рассказывает управляющий директор "Метриум Премиум" Илья Менжунов."Предложение готовых для заселения домов в рамках отдельного поселка увеличивает шансы найти клиента, ведь данная опция пока встречается редко и априори привлекает внимание покупателя", — говорит Илья Менжунов.Рост коттеджей с отделкой был отмечен и на высокобюджетном рынке Подмосковья, связано это с востребованностью данного формата у покупателей, говорит директор департамента продаж загородной недвижимости Savills в России Нина Резниченко.По ее словам, сейчас дома с готовой отделкой занимают около 10% от всего объема предложения первичного рынка Подмосковья, в 2016 году на их долю приходилось порядка 60 домов или 5% от общего объема предложения.Кроме этого, такие дома с отделкой продаются быстрее, отмечает Нина Резниченко. "Изначально создание домов с отделкой в проектах было маркетинговым ходом, который демонстрировал потенциальным покупателям, как в дальнейшем будут выглядеть другие объекты. В нашей практике было много случаев, когда клиенты приходили на просмотр в такой дом и интересовались, возможно ли его приобрести", — говорит она.Руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов отмечает, что коттеджи под ключ это – единичный продукт, такого предложения на рынке крайне мало, и, как правило, речь идет о комфорт и бизнес-классе.Коттеджи с отделкой никогда не были массовым продуктом, их доля не превышала 2-3% в общем объеме предложения, соглашается управляющий партнер "МИЭЛЬ-Загородная недвижимость" Владимир Яхонтов."Несмотря на обострение конкуренции на рынке, резкого увеличения числа проектов с готовым ремонтом мы не фиксируем – сегодня не более 5% предлагают "отделку под ключ", — говорит он.Во-первых, сам сегмент загородных коттеджей очень маленький, порядка 6%, остальное – земельные участки, танхаусы и квартиры в малоэтажных домах. Девелоперы бояться строить коттеджи, рынок которых "сдулся" еще в 2008 году и с тех пор особо не растет, объясняет Дмитрий Таганов.Кроме этого, в целом рынок недвижимости затоварен, сделки совершаются невысокими темпами. Например, если до 2008 года коттеджи продавались на стадии строительства, то сейчас в основном покупаются уже готовые дома — с ключами, с документами, с коммуникациямиВо-вторых, это самый дорогой формат, который требует больших вложений. Застройщики, которые выводят на рынок такие проекты обычно – это компании, работающие на собственные средства, говорит эксперт.При этом, коттеджи под ключ могут быть интересны, как самим девелоперам, так и покупателям. Есть примеры, когда девелопер вывел на рынок дома "под ключ", и, несмотря на неудачное местоположение, достаточно быстро их распродал."Удалось этого достичь благодаря тому, что дома были готовы к проживанию", — отмечает Дмитрий Таганов.Для самих покупателей домов "под ключ" – это возможность сэкономить на ремонте в среднем до 30%. Кроме этого, если дом реально готов к проживанию, то на него можно получить ипотеку по более низким ставкам – в целом банки кредитуют "загородку" неохотно, а на строящиеся дома ставки зашкаливают, поясняет руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость."Покупатели загородной недвижимости стали более прагматичными в посткризисные годы. Они все чаще обращают внимание на эксплуатационные расходы, интересуются ресурсосберегающими технологиями", — отмечает Илья Менжунов.В докризисную эпоху выражение индивидуальных вкусов и идей было непременным условием приобретения и обустройства загородного дома, поэтому спросом пользовались дома без ремонта, поясняет эксперт. И хотя сегодня эта тенденция сохраняется, появились более практичные клиенты.Нередко такой формат интересует семьи, которые стремятся как можно быстрее въехать в новый дом, не желающие тратить ни деньги, ни время, ни силы на подготовку дома для собственного проживания.Что касается расходов на отделку, то их нижняя граница составляет порядка 30-35 тыс. рублей за кв. м, говорит управляющий директор "Метриум Премиум". Верхнего предела у этого коридора — нет."Если мы возьмем усредненное предложение загородного рынка жилья (дом площадью около 470 кв. м. за 62 млн. рублей), то на отделке от застройщика можно сэкономить по крайней мере от 27% стоимости домовладения, что весьма значительно", — поясняет он.При этом, для покупателя коттеджа с отделкой в высокобюджетном сегменте в большинстве случаев не стоит задача сэкономить. Причина покупки такого дома — не тратить время на ремонт, который в доме площадью 500 кв. м. может растянуться на несколько лет."В готовый же дом можно заехать сразу. Да, отремонтировать дом самому будет стоить примерно столько же или даже дешевле, чем приобрести готовый. Но экономия в данном случае будет выражаться в сохраненном времени и нервах, что для состоятельных покупателей важнее", — отмечает Владимир Яхонтов.По мнению экспертов, в будущем доля коттеджей с отделкой на загородном рынке продолжит расти, при этом, они не смогут полностью заменить объекты с черновой отделкой.