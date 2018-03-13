Ученые из Великобритании нашли еще один рецепт сохранения здоровья и красоты. Они советуют чаще предаваться любовным утехам.

Ученые из Великобританиинашли еще один рецепт сохранения здоровья и красоты. Они советуют чаще предаватьсялюбовным утехам.Специалисты уверены, что интимная близость способствует омолаживанию организма и помогаетдольше сохранять тело в тонусе. Такое приятное времяпрепровождениеполезно и мужчинам, и женщинам, но есть условие: секс должен бытьрегулярным.Эксперты заявили,что окситоцин – гормон любви и объятий – оказывает волшебное действиена здоровье человека. Он делает кожу упругой иположительно влияет на тонус мышц. Занятия любовью повышаюткровоток и укрепляют сердечно-сосудистую систему, сообщает Пятый канал. Не менее важен и психологический фактор: секс дарит положительные эмоции, аони, как известно, продлевают жизнь.Между тем некоторые россияне готовы отказаться от занятийлюбовью ради доступа в интернет. Исследование на тему"Насколько цифровизированы российские потребители?" проводилось в2017 году. Оно охватило четыре тысячи респондентов в возрасте от 14 лет из всехфедеральных округов. В каждой региональной выборке – минимум 25% на каждую издоходных категорий (по среднедушевому доходу): менее 27 тысяч рублей, 27-60тысяч рублей, более 60 тысяч рублей.Результаты показали, что жители нашей страны являются весьма активнымипользователями: 92% респондентов выходят в интернет ежедневно, 83% проводят вСети от двух до восьми и более часов в день. Более 40% респондентов готовы ради Всемирной паутины на год отказаться от алкоголя. Еще 8% променяют секс на общение всоцсетях.