Ученые из Великобритании
нашли еще один рецепт сохранения здоровья и красоты. Они советуют чаще предаваться
любовным утехам.
Ученые из Великобритании
нашли еще один рецепт сохранения здоровья и красоты. Они советуют чаще предаваться
любовным утехам.
Специалисты уверены, что интимная близость способствует омолаживанию организма и помогает
дольше сохранять тело в тонусе. Такое приятное времяпрепровождение
полезно и мужчинам, и женщинам, но есть условие: секс должен быть
регулярным.
Эксперты заявили,
что окситоцин – гормон любви и объятий – оказывает волшебное действие
на здоровье человека. Он делает кожу упругой и
положительно влияет на тонус мышц. Занятия любовью повышают
кровоток и укрепляют сердечно-сосудистую систему, сообщает Пятый канал. Не менее важен и психологический фактор: секс дарит положительные эмоции, а
они, как известно, продлевают жизнь.
Между тем некоторые россияне готовы отказаться от занятий
любовью ради доступа в интернет. Исследование на тему
"Насколько цифровизированы российские потребители?" проводилось в
2017 году. Оно охватило четыре тысячи респондентов в возрасте от 14 лет из всех
федеральных округов. В каждой региональной выборке – минимум 25% на каждую из
доходных категорий (по среднедушевому доходу): менее 27 тысяч рублей, 27-60
тысяч рублей, более 60 тысяч рублей.
Результаты показали, что жители нашей страны являются весьма активными
пользователями: 92% респондентов выходят в интернет ежедневно, 83% проводят в
Сети от двух до восьми и более часов в день. Более 40% респондентов готовы ради Всемирной паутины на год отказаться от алкоголя. Еще 8% променяют секс на общение в
соцсетях.