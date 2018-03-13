Родственникам выдали свидетельство о смерти легендарного артиста Олега Табакова, и теперь они могут заняться организацией его похорон. Однако этот процесс взял на себя театр.

Родственникам выдали свидетельство о смерти легендарного артиста Олега Табакова, и теперь они могут заняться организацией его похорон. Однако этот процесс взял на себя театр.Родственники Олега Табакова получили на руки свидетельство о смерти артиста в московской больнице имени Пирогова. Сегодня, 13 марта, родные легендарного актера начнут заниматься подготовкой похорон и оформлением документов, компетентно сообщает .Однако родных Олега Табакова уговорили не тратиться на похороны. Все издержки возьмет на себя МХТ. По данным телеграм-канала Mash, несмотря на то что один из сыновей хотел полностью оплатить процесс, сторона театра настояла на том, что это должна сделать она – в знак уважения. Как сообщалось ранее, траурная церемония пройдет в МХТ имени Чехова 15 марта. Предположительно, артист упокоится на Новодевичьем кладбище.Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта. У прославленного артиста случился сердечный приступ, поэтому врачи приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Легендарный актер боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание. Ему было 82 года.Для многих артистов смерть Табакова стала страшным ударом. Так, Лия Ахеджакова призналась, что не может прийти в себя от известия. "Сейчас мне очень трудно что-то говорить. Я только что узнала об этом. Еще не могу в себя прийти. Не знаю, что сказать. Пока плачу", – призналась убитая горем артистка.К слову, вплоть до похорон в театре отменены спектакли. А еще в ближайшие время большому коллективу МХТ имени Чехова, которым 18 лет правил Олег Табаков, предстоит узнать имя нового художественного руководителя. Пока же строят догадки, кто им будет. Называются имена Игоря Золотовицкого, Евгения Миронова, Константина Богомолова и Евгения Писарева.