Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла сестре Винус Уильямс на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга старшая сестра была сильнее младшей со счетом 6:3, 6:4.

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла сестре Винус Уильямс на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга старшая сестра была сильнее младшей со счетом 6:3, 6:4.Винус одержала победу над сестрой в 11-й раз в карьере, другие 17 раз сильнее была Серена. В следующем раунде турнира Уильямс — старшая встретится с латвийкой Анастасией Севастовой.Турнир в Индиан-Уэллсе для Серены Уильямс стал первым в рамках WTA-тура после рождения ребенка.