Сергей Астахов дал откровенное интервью. Популярный актер рассказал о личной жизни.

Сергей Астахов дал откровенное интервью. Популярный актер рассказал о личной жизни.У Сергея Астахова от второго брака есть дочь Мария. Девушке 19 лет и она ищет себя. Девушка училась в Америке и Великобритании, хотела стать журналистом, но вскоре поняла, что это не ее. Тогда Маша поступила на первый курс Высшей школы экономики, училась там год, а потом сказала отцу, что это тоже не совсем то, чем бы она хотела заниматься.И вот теперь Мария решила стать актрисой. Сергей Астахов без особого энтузиазма воспринял это сообщение. "Она решила поступить в театральный вуз в Москве этой весной. Я поначалу думал: пронесло, и она будет нормальным человеком, не актрисой. Но, видимо, чаща сия не минует меня. Надеюсь, поступит. Не поступит – будет у меня в спектакле играть, потом научится, тем более она играла в кино. Хорошо, что она уже хочет этого в осознанном возрасте", – цитирует Сергея Астахова .Актер отметил, что тоже не сразу определился с профессией. "Перепробовал себя и в одном, и в другом институте, и в армии служил, и работал. И только потом, когда жизнь какой-то опыт дала, решил стать актером", – сообщил артист.Астахов признался, что постарается помочь дочери при поступлении, как в свое время помогли и ему. "Хотя бы послушать, что она читает и как она это делает. Жалко, мало времени: мы хотели в отпуске позаниматься, но там то лыжи, то шопинг – не до занятий. Но сейчас постараюсь найти время и что-то ей подсказать. И то, что дочка ко мне обращается за помощью, для меня счастье", – сообщил Сергей.А вот возлюбленная артиста не имеет никакого отношения к актерской среде. Виктория является учителем начальных классов. Они вместе уже четвертый год, однако пока не оформили отношения официально. "…Но я могу сделать это в любой момент. Она сама не против, но боится сглазить", – признался Астахов.Сергей рад, что его избранница не принадлежит к актерским кругам. "Вика ездит со мной на гастроли, бывает на спектаклях, приезжает на съемки, мы стараемся как можно больше времени проводить вместе. У меня так впервые в жизни, что вторая половина не имеет прямого отношения к моей работе. Может, это и хорошо: она занимается детьми, это очень благородная профессия. Я когда узнал, мне это так понравилось. Мы, может, немножко на разных полюсах, но недаром говорят, что противоположности притягиваются. Я когда прихожу домой, мне никто не рассказывает про какую-то роль, которая не получилась. И я отдыхаю. Как говорят, век живи – век учись. И в пятьдесят лет бывают приятные сюрпризы", – заключил Сергей Астахов.